Ликвидация свалки у реки Каи в Иркутске обошлась почти в 1 млн рублей

В Иркутске ликвидировали крупную свалку в водоохранной зоне реки Каи. Вывезено 150 тонн мусора, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, в Иркутске выявили захламление территории в Свердловском районе строительными отходами. Поскольку власти не ликвидировали свалку, в ситуацию вмешалась прокуратура. Она вынесла мэру представление, после чего был заключен муниципальный контракт стоимостью почти 1 млн рублей для выполнения работ.

В настоящее время земельный участок полностью очищен.