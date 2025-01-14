Заявления на участие в ЕГЭ в Иркутской области будут принимать до 1 февраля

Выпускники Приангарья до 1 февраля могут подать заявление на участие в ЕГЭ. В 2025 году будут оканчивать школу по программам среднего общего образования будут порядка 13 тысяч человек. Заявление также могут подать выпускники прошлых лет, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В заявлении необходимо перечислить экзамены, которые участник планирует сдавать по выбору. Они необходимы для поступления в вузы. Документы подаются выпускниками текущего года в своей школе, экстернами – в школе по их выбору, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники организаций среднего профобразования, подают заявления в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные министерством образования Иркутской области.

После 1 февраля подача заявления на участие в экзаменах возможна только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.

Досрочный период ЕГЭ, включая резервные сроки, пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной период – с 23 мая по 23 июня, дополнительный период – с 4 по 23 сентября 2025 года. Дополнительные дни, в которые участники смогут пересдать один из учебных предметов по своему выбору, – 3 и 4 июля 2025 года.

Выпускники прошлых лет сдают единые госэкзамены в резервные сроки основного периода ЕГЭ. При наличии уважительных причин, подтвержденных документами, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии им будет предоставлена возможность сдать экзамены в иные сроки проведения ЕГЭ.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте министерства образования Иркутской области во вкладке «ГИА-11/ГИА-9». По вопросам организации или проведения ЕГЭ можно обратиться по телефону «горячей линии» министерства 8 (3952) 34-17-32.