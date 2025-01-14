85% сделок с жилой недвижимостью в Москве проводится без ипотеки

Это рекорд с 2016 года. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

На фоне дорогой ипотеки покупатели жилья все чаще ограничиваются имеющимися у них денежными средствами, в том числе от продажи другой недвижимости. Так, доля сделок за собственные средства на московском рынке вторичного жилья (без учета элитного сегмента) в конце 2024 года – начале 2025 года достигла 80-85%. Для сравнения, в конце 2023 года – начале 2024 года показатель был на уровне 20-40%.

«Рынок вторички на сегодня, если говорить сухо, выглядит как рынок за наличные, который сложился на фоне дорогой ипотеки. Для многих сегодня ипотека стала просто недоступна», – отметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. «Но большая часть из этих сделок, которые проходят за наличные, – это альтернативные сделки. То есть, когда люди продают что-то свое, доплачивают небольшую сумму и покупают что-то другое», – пояснила Юлия Дымова.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года заявил журналистам, что прогнозируется снижение цен на новостройки, особенно в случае массового жилья комфорткласса.