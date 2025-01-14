РБК назвал 10 худших акций 2024 года

За прошлый год индекс Мосбиржи снизился почти на 7%. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Российский фондовый рынок в 2024 году упал. Индекс Московской биржи снизился на 6,97% с 3099,11 пункта в конце 2023 года до 2883,04 пункта на конец 2024 года. Из 238 акций и депозитарных расписок российских компаний, которые торговались как в конце 2023, так и в конце 2024 года, за год подешевела 181 бумага.

Среднее снижение котировок подешевевших акций составило 26,06%. Общая средняя динамика 238 бумаг оказалась отрицательной и составила за год -13,55%.

Напомним, что начало 2025 года для российского рынка акций ознаменовалось коррекционным снижением после двух недель предновогоднего роста, вызванного решением Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Индекс Мосбиржи 5 января опустился до отметки 2828 пунктов, потеряв 1,89%.