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Топ-10 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 27% годовых

Центральный банк России опроверг слухи о возможной заморозке вкладов, назвав эту идею абсурдной. В своем официальном Telegram-канале представители регулятора подчеркнули, что такой шаг нанесет серьезный ущерб доверию населения к банковскому сектору и дестабилизирует финансовую систему страны.

Вместо этого Центробанк предлагает гражданам воспользоваться высокими ставками по вкладам, чтобы заработать на своих накоплениях. Это позволит временно снизить спрос на кредиты и сдерживать рост инфляции.

Банк России заверил, что опасения, что в какой-то момент сбережения разом выплеснутся на потребительский рынок и инфляция взлетит, беспочвенны. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Пока же ключевая ставка остается высокой, что делает выгодные предложения по вкладам особенно актуальными.

Портал SIA.RU представляет вам рейтинг десяти лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 13 января 2025 года. Максимальная ставка составляет от 24,00% до 27,00% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2025 года

Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма от, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Доп-но
1 Азиатско-Тихоокеанский Банк Ключевой 27,13% 50 000 1098 дн Ежемесячно Да/Нет Ставка с учётом капитализации, зависит от размера ключевой ставки ЦБ РФ.
2 Банк УРАЛСИБ Доход Premium 25,00% 1 000 1100 дн Ежемесячно Нет/Нет Ставка с учётом капитализации
3 Цифра банк Ключевой 24,34% 100 000 730 дн Ежемесячно Нет/Нет Ставка с учётом капитализации
4 РЕАЛИСТ БАНК Реальный старт 24,30% 10 000 181 дн В конце срока Да/Нет Для новых клиентов
5 Альфа-Банк Альфа-Вклад новые деньги 24,00% 50 000 276 дн Ежемесячно Нет/Нет Деньги, которые не были размещены последние 90 дней
6 Свой банк Свой Вклад 23,50% 30 000 181 дн Ежемесячно Да/Нет Эффективная ставка (с учетом капитализации)
7 Ингосстрах Банк Гравитация 23,40% 100 000 181 дн В конце срока Нет/Нет Вклад доступен к открытию только на платформе Финуслуги
8 Примсоцбанк Новогодний чулок на 212 дней 23,40% 10 000 212 дн В конце срока Нет/Нет -
9 Россельхозбанк Доходный 23,00% 3 000 182 дн В конце срока Нет/Нет Для новых клиентов
10 Дальневосточный банк Новые возможности 22,90% 50 000 275 дн Ежемесячно Нет/Нет -

/ Сибирское Информационное Агентство /


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