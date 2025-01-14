Топ-10 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 27% годовых

Центральный банк России опроверг слухи о возможной заморозке вкладов, назвав эту идею абсурдной. В своем официальном Telegram-канале представители регулятора подчеркнули, что такой шаг нанесет серьезный ущерб доверию населения к банковскому сектору и дестабилизирует финансовую систему страны.
Вместо этого Центробанк предлагает гражданам воспользоваться высокими ставками по вкладам, чтобы заработать на своих накоплениях. Это позволит временно снизить спрос на кредиты и сдерживать рост инфляции.
Банк России заверил, что опасения, что в какой-то момент сбережения разом выплеснутся на потребительский рынок и инфляция взлетит, беспочвенны. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Пока же ключевая ставка остается высокой, что делает выгодные предложения по вкладам особенно актуальными.
Портал SIA.RU представляет вам рейтинг десяти лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 13 января 2025 года. Максимальная ставка составляет от 24,00% до 27,00% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2025 года
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Доп-но
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|27,13%
|Ставка с учётом капитализации, зависит от размера ключевой ставки ЦБ РФ.
|Банк УРАЛСИБ
|25,00%
|Ставка с учётом капитализации
|Цифра банк
|24,34%
|100 000
|Ставка с учётом капитализации
|РЕАЛИСТ БАНК
|24,30%
|10 000
|Для новых клиентов
|Альфа-Банк
|24,00%
|Деньги, которые не были размещены последние 90 дней
|Свой банк
|23,50%
|Эффективная ставка (с учетом капитализации)
|Ингосстрах Банк
|23,40%
|Вклад доступен к открытию только на платформе Финуслуги
|Примсоцбанк
|23,40%
|10 000
|-
|Россельхозбанк
|23,00%
|3 000
|Для новых клиентов
|Дальневосточный банк
|22,90%
|-