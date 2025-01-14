Топ-10 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 27% годовых

Центральный банк России опроверг слухи о возможной заморозке вкладов, назвав эту идею абсурдной. В своем официальном Telegram-канале представители регулятора подчеркнули, что такой шаг нанесет серьезный ущерб доверию населения к банковскому сектору и дестабилизирует финансовую систему страны.

Вместо этого Центробанк предлагает гражданам воспользоваться высокими ставками по вкладам, чтобы заработать на своих накоплениях. Это позволит временно снизить спрос на кредиты и сдерживать рост инфляции.

Банк России заверил, что опасения, что в какой-то момент сбережения разом выплеснутся на потребительский рынок и инфляция взлетит, беспочвенны. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Пока же ключевая ставка остается высокой, что делает выгодные предложения по вкладам особенно актуальными.

Портал SIA.RU представляет вам рейтинг десяти лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 13 января 2025 года. Максимальная ставка составляет от 24,00% до 27,00% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 13 января 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске на 13 января 2025 года

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )