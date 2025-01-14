Ученый: Если к марту лед на Байкале не встанет, нерпы могут погибнуть

На фоне аномально высоких температур, зафиксированных в предыдущие сезоны, на озере Байкал замедлился процесс становления льда: на многих участках наблюдается открытая вода. Такая обстановка может не только поставить под угрозу строительство и открытие самой протяженной переправы на остров Ольхон в Иркутской области, но и повлиять на фауну водоема. Подробности рассказала заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке Светлана Бабина.

«Наверное, больше всего от происходящего может пострадать нерпа. Она начинает приносить потомство в феврале – марте, и если к этому времени лед на Байкале не встанет, его не заметет снегом, не образуются торосы, то нерпята будут лишены своих естественных убежищ, вследствие чего могут пострадать и даже погибнуть. Но мы все же надеемся, что к этому времени лед все же встанет, хоть и прогнозы пока свидетельствуют о другом», – отметила ученый.

Она также добавила, что другие животные могут пережить такое явление без потерь: под угрозой бедствия только нерпы.

В целом, по словам эксперта, текущая ситуация на Байкале не является уникальной: бывают года, когда лед встает поздно, и экосистема адаптируется к такому положению.