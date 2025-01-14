Синоптики рассказали, когда Байкал полностью замерзнет в 2025 году

Специалисты Иркутского гидрометцентра спрогнозировали период, когда озеро Байкал полностью покроется льдом. Это произойдет ориентировочно в ближайшие две недели, сkедует из данных организации.

«Установление ледостава на всем побережье от северной до южной оконечности в течение зимы происходит, как правило, за 30−35 дней. Замерзание южной части Байкала ожидается в последней декаде января», – пояснили специалисты.

В настоящее время север озера из-за более низких температур и небольшой водности уже почти покрылся льдом. С отставанием, но это же происходит и в средней части.

По данным Гидрометцентра, Байкал всегда замерзает неравномерно. В этом году из-за действия активной широтной зоны, в которой переносятся теплые воздушные массы, пробившиеся в Сибирь с районов Атлантики, температуры воздуха повышаются, тем временем сроки замерзания смещаются.

Самая поздняя дата замерзания Байкала за историю наблюдений была отмечена в 1958 и в 1983 годах – 3 февраля.