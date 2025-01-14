Эн+ вдвое расширил сеть зарядных станций для электромобилей

Российский энергохолдинг Эн+ запустил в 2024 году 19 новых зарядных станций для электромобилей в Сибири. Теперь сеть ЭЗС Компании насчитывает 38 станций, 36 из которых находятся в Иркутской области. Приангарье входит в число регионов-лидеров по числу зарегистрированных электромобилей.

18 новых ЭЗС установлены на территории Иркутской области и одна в Кемеровской области на территории Аэропорта Новокузнецк. Мощность каждой станции составляет 150 кВт, что позволяет проводить сессии «быстрой» зарядки. При этом ЭЗС оснащены всеми типами разъемов, которыми оборудованы современные модели электромобилей. При выборе площадок для размещения станций был проведен анализ самых популярных маршрутов передвижения жителей Иркутска и Ангарска, что дает возможность использовать ЭЗС максимально эффективно. За 2024 год в Приангарье зафиксировано 43000 зарядных сессий. С 2020 года число клиентов, которые хотя бы один раз использовали ЭЗС Эн+ в регионах Сибири, выросло до более чем 5,9 тыс., а отпуск электроэнергии в 2024 году составил 268,3 тыс. кВт ч. При этом в среднем ежемесячно зарядными станциями пользуются около 800 клиентов, а инвестиции в проект с 2020 года составили 70 млн рублей.

«Популярность электротранспорта растет по всему миру, и Россия не является исключением. Эн+ продолжает активную работу по расширению сети своих зарядных станций, чтобы обеспечить владельцам электромобилей возможность путешествовать между городами Сибири, знаковыми местами региона», — генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике Эн+ был задан основателем холдинга Олегом Дерипаской, который не раз говорил о важности электротранспорта и его минимальном влиянии на экологию. Сегодня сеть ЭЗС охватывает такие города Иркутской области, как Иркутск, Братск, Тулун, Шелехов, Листвянка, также ЭЗС установлены в аэропортах Красноярска и Новокузнецка. При этом наиболее активно используются станции, расположенные на популярных туристических маршрутах Иркутской области, — на озеро Байкал и остров Ольхон, в поселок Листвянка и город Байкальск.