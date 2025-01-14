На что копят сибиряки?

Согласно результатам опроса ВТБ, 42% жителей Сибири готовы выделять от 10 до 20% дохода на семейные сбережения, хранить которые предпочитают на депозитах и накопительных счетах. Сибиряки чаще всего считают, что «семейный банк» предназначен для получения скидок и кешбэка за покупки.

Каждый второй сберегает, чтобы создать «подушку безопасности» для своей семьи, еще треть – на покупку жилья. Около 20% опрошенных планируют совместно накопить на достойную старость, столько же хотят купить квартиру детям или оплатить обучение.

Финансовые цели требуют капитала: 42% респондентов в СФО заявили, что готовы выделять от 10 до 20% своего дохода на совместные сбережения. 18% готовы направлять на эти нужды меньшую долю. Еще 16% опрошенных откладывают больше, до 30% дохода, а остальные – готовы откладывать свыше трети заработка.

Самые популярные инструменты сбережений у сибиряков - вклады и накопительные счета, их выбирает половина опрошенных. 17% респондентов делают совместные накопления, а 9% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы. Тем не менее, каждый пятый признался, что пока не уделяет должного внимания вопросам будущей финансовой безопасности в будущем.