Определен лидер рейтинга предприятий Иркутской области

АО «Полюс Вернинское» признано абсолютным лидером Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров отметил значительные достижения за прошедший год, включая начало опытно-промышленной отработки месторождения Сухой Лог.

– Если сейчас «Полюс Вернинское» производит порядка 8 тонн золота, то после запуска нового современного комбината производительность предприятия составит порядка 80 тонн. При этом производство золота в Российской Федерации увеличится на 20 %. Компания уделяет огромное внимание именно этому проекту, в том числе потому что он выведет Иркутскую область в лидеры по производству золота в стране. Старт проекта по Сухому Логу стал возможен в том числе благодаря огромной помощи и поддержке губернатора Игоря Кобзева. Эту помощь мы ощущаем не только при запуске новых производственных активов, но и при реализации социально значимых объектов как на территории Бодайбинского района, так и на территории Иркутской области в целом, – отметил Игорь Цукуров.

В рамках рейтинга победителями в различных промышленных комплексах стали:

- В нефтегазовом и фармацевтическом комплексе – ООО «Иркутская нефтяная компания»

- В металлургическом комплексе – АО «Полюс Вернинское»

- В машиностроительном комплексе – АО «Иркутский релейный завод»

- В производстве товаров народного потребления – СХПК «Усольский свинокомплекс»

- В строительном комплексе – ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»

- В инфраструктурном комплексе – АО «Международный Аэропорт Иркутск»

Полный список победителей доступен на официальном сайте министерства экономики региона.