Доля «семейной» ипотеки в Иркутской области достигла 84%

В декабре 2024 года выдачи ипотеки в Иркутской области составили 446 млн рублей. Данные приводит ВТБ.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего – «семейную». Доля этой программы в выдачах за последний месяц года достигла максимального за год значения – 84%.

По итогам 2024 года продажи ипотеки ВТБ в Иркутской области банка составили 11,3 млрд рублей. Это на 37% ниже результата прошлого года и соответствует общероссийской динамике: выдачи жилищных кредитов на российском рынке жилищных кредитов по предварительным подсчетам банка составили около 4,8 трлн рублей, на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года.

В целом по банку клиенты ВТБ в 2024 году оформили около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 трлн рублей – на треть меньше, чем годом ранее.

«В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на «семейную» ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.