170 квартир для переселенцев из аварийного жилья достроили в Иркутске

Вскоре еще 170 семей в Иркутске смогут получить ключи от новых квартир. Людям выдадут жилье в рамках программы переселения из аварийных объектов, рассказали в пресс-службе мэрии.

В настоящее время две блок-секции получили положительное заключение экспертизы: это подтверждает, что все нормативы при возведении жилых объектов соблюдены. Следующим этапом станет получение заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Сегодня готовность объектов оценивается в 95%. Итоговая проверка запланирована до конца января. Заселение планируют начать не позднее марта 2025 года.