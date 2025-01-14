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170 квартир для переселенцев из аварийного жилья достроили в Иркутске

Вскоре еще 170 семей в Иркутске смогут получить ключи от новых квартир. Людям выдадут жилье в рамках программы переселения из аварийных объектов, рассказали в пресс-службе мэрии.

В настоящее время две блок-секции получили положительное заключение экспертизы: это подтверждает, что все нормативы при возведении жилых объектов соблюдены. Следующим этапом станет получение заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Сегодня готовность объектов оценивается в 95%. Итоговая проверка запланирована до конца января. Заселение планируют начать не позднее марта 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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