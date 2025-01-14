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Жительница Приангарья трудоустроила сына, чтобы он получал зарплату, пока другие работают

Жительницу Слюдянского района Иркутской области заподозрили в незаконном трудоустройстве родственника. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, женщина занимала должность главного бухгалтера муниципального казенного учреждения. Пользуясь положением, она фиктивно трудоустроила на разные должности своего сына, который не работал. Его обязанности выполняли другие люди без фактической оплаты.

Заработная плата перечислялась на счет сына бухгалтера в период с июля 2022 года по октябрь 2024 года на основании подложного приказа о приеме на работу и других документов. Ущерб учреждению от незаконных действий оценили в более 780 тыс. рублей.

Расследование дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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