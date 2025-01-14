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Взрыв произошел в пункте Wildberries в Иркутской области

Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи товаров Wildberries в городе Черемхово. Подробности об инциденте рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

<p>Фото из тг-канала Игоря Кобзева</p>

Фото из тг-канала Игоря Кобзева

«Хулиганство, которое обернется большими последствиями для «героя». Сегодня вечером неизвестный мужчина занес в  пункт выдачи товара Wildberries в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади четыре квадратных метра. <…> Сегодня главная задача – найти нарушителя», – отметил глава региона.

По данным губернатора, повреждены перегородки, выбито остекление. Жертв и пострадавших нет. Угроза для жильцов дома, в котором находится пункт, отсутствует. На месте работает мэр города Черемхово и все оперативные службы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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