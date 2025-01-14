Мошенники запугали преподавателя иркутского вуза и заставили перевести 2,5 млн рублей

73-летний преподаватель университета в Иркутске стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты запугали жертву и заставили перевести на свои счета крупную сумму, сообщает пресс-служба полиции

По данным правоохранителей, заявитель ждал звонка для записи на медицинское обследование. Когда иркутянину позвонили, он назвал данные СНИЛС, а позже ему пришло СМС, что якобы информация о страховом номере попала в руки мошенников.

Далее с потерпевшим связался «сотрудник спецслужб». Он сообщил, что злоумышленники заполучили доступ к банковским счетам иркутянина и теперь от его имени совершили серию переводов на счета запрещенных организаций.

«Мошенники запугали жертву уголовной ответственностью и предложили поучаствовать в операции по поимке телефонных аферистов. Псевдоспециалист финансового учреждения отправил жертве поддельные документы о распоряжении деньгами и имуществом жителя областного центра», – пояснили в МВД.

После аферисты убедили преподавателя университета отправить сбережения на «безопасный счет». Суммарно житель Иркутска потерял 2,5 млн рублей.