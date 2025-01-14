Реконструкция причалов на паромной переправе на Ольхон обойдётся в 288 млн рублей

В Иркутской области планируется масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы между поселком Сахюрта и островом Ольхон. Этот проект направлен на улучшение транспортной доступности населенных пунктов Ольхонского района и развитие инфраструктуры для туристов.

Причальные сооружения являются частью паромной переправы на автомобильной дороге Баяндай - Еланцы - Хужир, поддерживающей внешние автотранспортные связи населённых пунктов Хужирского муниципального образования Ольхонского района с областным и районным центрами, предоставляющей выход к многочисленным туристическим базам и другим объектам отдыха на о. Ольхоне. Проектом предусмотрена реконструкция существующих причальных сооружений паромной переправы на о. Ольхон и участка дороги на подходах к причалу: накопительная и посадочные полосы, площадка для стоянки, тротуары, технологических проезды. Работы планируют провести до 30 сентября 2026 года. Реконструкция обойдется в 288 млн рублей.

Подрядчика выберут через тендер, заявки на участие принимаются до 24 января. Общий бюджет проекта составляет 288 миллионов рублей, сообщает RosTender.info.