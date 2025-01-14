Новости

Туризм 2025, последние новости
Реконструкция причалов на паромной переправе на Ольхон обойдётся в 288 млн рублей
Синоптики рассказали, когда Байкал полностью замерзнет в 2025 году
«Можем удивить даже бывалых туристов»
Все материалы сюжета

Реконструкция причалов на паромной переправе на Ольхон обойдётся в 288 млн рублей

В Иркутской области планируется масштабная реконструкция причальных сооружений паромной переправы между поселком Сахюрта и островом Ольхон. Этот проект направлен на улучшение транспортной доступности населенных пунктов Ольхонского района и развитие инфраструктуры для туристов.

Читайте также:

Синоптики рассказали, когда Байкал полностью замерзнет в 2025 году
14 января 2025
«Можем удивить даже бывалых туристов»
14 января 2025

Причальные сооружения являются частью паромной переправы на автомобильной дороге Баяндай - Еланцы - Хужир, поддерживающей внешние автотранспортные связи населённых пунктов Хужирского муниципального образования Ольхонского района с областным и районным центрами, предоставляющей выход к многочисленным туристическим базам и другим объектам отдыха на о. Ольхоне. Проектом предусмотрена реконструкция существующих причальных сооружений паромной переправы на о. Ольхон и участка дороги на подходах к причалу: накопительная и посадочные полосы, площадка для стоянки, тротуары, технологических проезды. Работы планируют провести до 30 сентября 2026 года. Реконструкция обойдется в 288 млн рублей.

Подрядчика выберут через тендер, заявки на участие принимаются до 24 января. Общий бюджет проекта составляет 288 миллионов рублей, сообщает RosTender.info


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес