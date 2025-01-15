Интернет-паника: у россиян массово перестал работать интернет

В России миллионы пользователей вечером 14 января столкнулись с внезапным и массовым сбоем. Он продлился 15-20 минут. Пользователи крупнейших операторов, таких как Билайн, Мегафон и Т2, оказались отрезанными от привычного цифрового мира, сообщает Forbes. Причины этого коллапса пока неизвестны.

Особенно тревожно, что сбой затронул не только загрузку сайтов, но и работу мобильных приложений банков. Поисковые системы и множество VPN-сервисов стали недоступны, оставив пользователей в информационном вакууме. Лишь мессенджеры, такие как Telegram, продолжали функционировать, поддерживая тонкую нить связи.

Ростелеком поспешил заверить, что проблема не связана с их оборудованием, в то время как Билайн, Т2 и Мегафон утверждают, что работают в штатном режиме.

Поскольку сбои возникли у абонентов практически всех российских операторов, речь не может идти о проблемах на «операторской части» сетей, поясняет аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Он предполагает, что произошла ошибка «в настройках оборудования, развернутого в рамках «защиты Рунета».