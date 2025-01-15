Теперь авиабилеты можно купить прямо в Telegram

S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, внедрившей мини-приложение для покупки авиабилетов прямо в мессенджере Telegram. Новый сервис интегрирован в Telegram-бот авиакомпании, позволяя пользователям находить и бронировать билеты на рейсы S7 Airlines и других перевозчиков в удобном формате.

Мини-приложение дает возможность искать билеты, сравнивать цены и уточнять правила перевозки, при этом все данные пассажиров надежно защищены благодаря шифрованию. Директор по продажам S7 Airlines Александр Елфимов подчеркнул, что основной целью компании является обеспечение доступности своих сервисов на различных платформах, делая их максимально удобными для пользователей.

Кроме того, в будущем авиакомпания планирует добавить функцию push-уведомлений через Telegram, которые будут информировать пассажиров о начале посадки и напоминать об открытии онлайн-регистрации.