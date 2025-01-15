Названа двадцатка самых высокооплачиваемых специалистов Иркутской области

На первых строчках топ-менеджеры, ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались геодезисты (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 182,5 тыс. руб.), руководители группы разработки, генеральные и исполнительные директора (по 175 тыс. руб.), а также руководители строительного проекта (170,2 тыс. руб.). В целом по России в тройке самых «дорогих»: DevOps-инженеры (248,5 тыс. руб.), руководители группы разработки (234,7 тыс. руб.) и дата-сайентисты (232 тыс. руб.).

Среди синих воротничков на высокие доходы в Иркутской области также могут рассчитывать машинисты (166,8 тыс. руб.), они на пятой позиции в топе-20. Далее в списке – прорабы, мастера СМР (157 тыс. руб.), DevOps-инженеры (156 тыс. руб.), водители (по 151,3 тыс. руб.), менеджеры по стратегии, менеджеры по компенсациям и льготам, коммерческие и операционные директора, руководители отдела аналитики (все по 150 тыс. руб.), механики (149,7 тыс. руб.), сварщики (148,7 тыс. руб.), геологи (148,6 тыс. руб.), директора по персоналу (143 тыс. руб.), технические директора (140 тыс. руб.), инженеры ПТО, инженеры-сметчики (138 тыс. руб.), а также директора по информационным технологиям (137,5 тыс. руб.).

Наиболее скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали дворникам (30,5 тыс. руб. в среднем), промоутерам (31,3 тыс. руб.), уборщикам (32,1 тыс. руб.), актерам и аниматорам (32,5 тыс. руб.).