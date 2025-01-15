Новости

Туризм 2025, последние новости
Реконструкция причалов на паромной переправе на Ольхон обойдётся в 288 млн рублей
Синоптики рассказали, когда Байкал полностью замерзнет в 2025 году
«Можем удивить даже бывалых туристов»
Все материалы сюжета

Названа двадцатка самых высокооплачиваемых специалистов Иркутской области

На первых строчках топ-менеджеры, ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались геодезисты (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 182,5 тыс. руб.), руководители группы разработки, генеральные и исполнительные директора (по 175 тыс. руб.), а также руководители строительного проекта (170,2 тыс. руб.). В целом по России в тройке самых «дорогих»: DevOps-инженеры (248,5 тыс. руб.), руководители группы разработки (234,7 тыс. руб.) и дата-сайентисты (232 тыс. руб.).

Читайте также:

Сокращения в Газпроме: начало тревожного тренда на рынке труда?
14 января 2025
Каких специалистов в Иркутской области чаще сокращали в 2024 году?
13 января 2025

Среди синих воротничков на высокие доходы в Иркутской области также могут рассчитывать машинисты (166,8 тыс. руб.), они на пятой позиции в топе-20. Далее в списке – прорабы, мастера СМР (157 тыс. руб.), DevOps-инженеры (156 тыс. руб.), водители (по 151,3 тыс. руб.), менеджеры по стратегии, менеджеры по компенсациям и льготам, коммерческие и операционные директора, руководители отдела аналитики (все по 150 тыс. руб.), механики (149,7 тыс. руб.), сварщики (148,7 тыс. руб.), геологи (148,6 тыс. руб.), директора по персоналу (143 тыс. руб.), технические директора (140 тыс. руб.), инженеры ПТО, инженеры-сметчики (138 тыс. руб.), а также директора по информационным технологиям (137,5 тыс. руб.).

Наиболее скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали дворникам (30,5 тыс. руб. в среднем), промоутерам (31,3 тыс. руб.), уборщикам (32,1 тыс. руб.), актерам и аниматорам (32,5 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (671)


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес