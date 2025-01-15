Ожидается сохранение высокой ставки в России как минимум на полгода: главное к утру

К текущему утру стало известно, что в России ближайшие полгода ожидается высокая ставка, «ВК» обошел по популярности YouTube, увеличился спрос на образование не ради «корочки», а в Иркутской области неизвестные взорвал пункт выдачи товаров Wildberries. Подробности – в обзоре SIA.RU.

«ВК» в топах

Социальная сеть «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошла YouTube по месячному охвату в России. По данным аналитиков, это случилось на фоне замедления YouTube в РФ, в результате чего аудитория этой площадки начала сокращаться, а «ВК» – расти. Кроме того, на увеличение популярности «ВК» повлияло развитие «VK Видео» и «VK Клипов», которые полюбились соотечественниками и стали альтернативой похожим зарубежным сервисам.

Не ради «корочки»

Аналитики зафиксировали в России рост популярности платного образования, которое люди готовы получать не только ради диплома. В частности, граждан стали интересовать инженерные специальности, на которые сейчас имеется спрос. Кроме того, в прошлом году выросли и доходы представителей таких профессий. Отмечены высокие показатели приема студентов во многих технических университетах.

Ставка на высоте

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что высокая ставка в РФ сохранится как минимум на ближайшие полгода. Предполагается, что понижение не предвидится. О росте эксперт пока тоже не сделал предположение. Напомним, в конце декабря 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Целесообразность ее повышения будет оцениваться на ближайшем заседании, которое пройдет 14 февраля 2025 года.

Афера на 2,5 млн

В Иркутске преподаватель вуза стал жертвой аферистов, которые смогли запугать жертву и заставить перевести на свои счета 2,5 млн рублей. Мошенники каким-то образом узнали, что мужчина ждет звонка. Во время разговора потерпевший назвал данные СНИЛ, а позже получил СМС, что его данными завладели аферисты. После разговоров с «сотрудниками спецслужб», получении фальшивых документов, мужчина выполнил требования собеседников, потеряв сбережения.

Взрыв в Wildberries

Накануне неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи товаров Wildberries в городе Черемхово Иркутской области. Он занес в помещение неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади четыре квадратных метра. От взрыва выбило стекло. Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски нарушителя.