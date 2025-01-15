Крупнейшие китайские НПЗ срочно ищут нефть

Крупнейшие государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, такие как Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong массово рассылают запросы на срочные закупки сырой нефти, пытаясь подготовиться к возможному дефициту топлива, передает РБК сообщение Bloomberg со ссылкой на нефтетрейдеров.

Причина – ужесточение западных санкций против России и Ирана. В условиях растущего давления, Пекин вынужден искать альтернативных поставщиков. Внимание китайских компаний обращено на Ближний Восток, Африку, Северную и Южную Америку. Основная цель – избежать кризиса и сохранить стабильность внутреннего рынка энергоносителей. Особенно тревожным для Пекина является положение мелких НПЗ, чьи доходы уже пострадали от недоступности дешевой российской и иранской нефти.

Минфин США 10 января расширил список санкций против ряда российских физических и юридических лиц, а также иностранных компаний, связанных с РФ, в том числе из нефтегазового сектора. К тому же данные санкции затронули 183 танкера под флагами разных стран.

Как отмечает Bloomberg, эти меры отразились на азиатском нефтяном рынке, и теперь с последствиями «изо всех сил пытаются справиться» и покупатели, и грузоотправители, и портовые операторы.

Ужесточение санкционного режима уже начало оказывать влияние на глобальный рынок нефти. Эксперты прогнозируют рост цен и увеличение затрат на транспортировку. Китайские и индийские НПЗ готовы увеличить импорт нефти из других регионов мира, что может привести к ещё большему напряжению на мировом рынке энергоресурсов.

На этом фоне котировки нефти переписали пятимесячные вершины.Brent превысила $81, WTI – $77.