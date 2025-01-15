Новый туристический маршрут разработали в Иркутской области

В Иркутской области появился новый семейный туристический маршрут «По следам переселенцев».Он будет пролегать через Иркутск, Ангарск, Свирск и Заларинский район, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Посетители смогут познакомиться с культурным разнообразием и наследием народов, проживающих на данных территориях: узнают об обрядах и особенностях национальной кухни бурят и чувашей, узнают о сибирских немцах – голендрах.

Для участников маршрута будут организовываться экскурсии по историческому центру Иркутска, в музей под открытым небом «Лукоморье», участие в культурной программе «Эхо Одинских предков», экскурсии по Свирску и в музей мышьяка, по Заларинскому кольцу: д. Тагна – с. Хор-Тагна – д. Пихтинск.

Локации были выбраны для перераспределения туристического потока от озера Байкал вглубь региона. Проект нацелен на повышение привлекательности семейного туристского продукта в Приангарье.

Исследовать маршрут можно будет как самостоятельно, так и при поддержке туроператора.