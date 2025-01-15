40% преступлений в России совершается с использованием IT

Половина из них – тяжкие и особо тяжкие. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

С использованием IT совершается почти 40% преступлений в России – за 11 месяцев 2024 года их удельный вес вырос на 5%.

Всего в январе – ноябре прошлого года с использованием информационно-коммуникационных технологий совершили 702,9 тыс. преступлений, следует из данных министерства.

«Почти половина таких преступлений (48,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких, четыре преступления из пяти совершаются с использованием сети интернет, почти половина – с помощью средств мобильной связи», – подчеркнули в МВД. Почти две трети, или 63,7%, таких преступлений – кража или мошенничество. Еще 12,1% совершаются «с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств».

Ранее 10-летняя девочка из Боханского района Иркутской области стала жертвой мошенников. Аферисты обманули ребенка через мобильную игру. В мессенджере на телефоне своей бабушки она увидела рекламу о розыгрыше онлайн-валюты в мобильной игре. Школьница решила принять в нем участие, в результате чего назвала неизвестным данные банковской карты и коды из СМС.