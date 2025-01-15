В Иркутске осудили ОПГ, которая за взятки помогала мигрантам остаться в России

Участников организованной преступной группы осудили в Иркутске. Они за взятки помогали мигрантам незаконно остаться на территории России, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2022-2023 годах руководитель отдела управления по вопросам миграции в органах внутренних дел вместе с подчиненной и знакомыми за деньги помогли девяти иностранцам пройти экзамен на знание языка, чтобы остаться в регионе

Размер вознаграждения составлял от 20 до 220 тыс. рублей. Общая сумма полученных участниками группы взяток превысила 1,2 млн рублей.

Трех участниц группы отправили в колонию общего режима на сроки от 8 до 12 лет, а также оштрафовали на суммы от 400 тыс. до 3 млн рублей. Их соучастник приговорен к 10 годам колонии строгого режима, также он заплатит штраф в 2,3 млн рублей.