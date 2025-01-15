Новые работы Даши Намдакова появились на постоянной выставке в иркутской галерее Бронштейна

Новые экспонаты пополнили единственную в мире постоянную выставку Даши Намдакова, которая находится в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске. Экспозицию можно посетить каждый день с 11:00 до 21:00, сообщает пресс-служба организации.

Появились еще четыре скульптуры: две деревянные из коллекции «Ясновидение», а также две бронзовые скульптуры «Обнажённая» и «Слияние» из авангардной коллекции «Изнутри».

«Сейчас выставка позволяет проследить полную ретроспективу творчества Даши – от самых ранних работ до современных. Можно увидеть развитие автора, его поиски и различные интерпретации бурятской мифологии», – отметила куратор выставочных проектов галереи Алина Свердлова-Александрова.

Посетители могут увидеть монументальные скульптурные композиции, а также авторских кукол, созданных семьей Даши Намдакова по его эскизам. Обновленная экспозиция уже доступна для гостей.

Выставку дополнили абстрактными картинами красноярского художника Андрея Исаенкова. По мнению галереи, картины художника созвучны с работами Намдакова по цвету, экспрессии, восприятию мира, потому работы авторов решили объединить.