Товарооборот между Россией и Вьетнамом: амбициозный план роста в 2,5 раза

Премьер-министр Михаил Мишустин начал свой двухдневный официальный визит во Вьетнам с переговоров в Ханое с главой вьетнамского правительства Фам Минь Чинем. Главная цель обсуждений — увеличение товарооборота между Россией и Вьетнамом до $15 млрд к 2030 году, что более чем в 2,5 раза превышает текущий уровень в $6 млрд. Это станет возможным благодаря сотрудничеству в перспективных отраслях, таких как цифровые технологии, радиоэлектронная промышленность, машиностроение и сельское хозяйство.

Визит Михаила Мишустина во Вьетнам — его первая поездка в эту страну в качестве премьер-министра. Михаил Мишустин подчеркнул, что Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Страна демонстрирует быстрый экономический рост, а многие западные производства, ранее находившиеся в Китае, переехали во Вьетнам.

Особое внимание уделяется наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2024 году вырос почти на четверть, достигнув $6,2 млрд. Однако, несмотря на рост, показатели остаются ниже ожиданий, озвученных в 2023 году, когда Дмитрий Чернышенко назвал ориентир в $10 млрд к 2025 году. Одной из причин отставания являются риски вторичных санкций для Вьетнама.



По итогам переговоров был утвержден комплексный план сотрудничества до 2030 года, предусматривающий увеличение товарооборота до $15 млрд.

Среди перспективных сфер для взаимодействия Москва и Ханой рассматривают совместные проекты в области цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, больших данных, программного обеспечения, а также сотрудничество в радиоэлектронной промышленности, атомной энергетике и машиностроении. По словам министра, обсуждался и вопрос аттестации агропроизводителей РФ для увеличения поставок продукции во Вьетнам — по его словам, сейчас «есть определенные ветеринарные ограничения, поэтому по факту надо каждое предприятие так или иначе аттестовать, с тем чтобы вьетнамские соответствующие службы тоже подтвердили».

Кроме того, страны рассчитывают на рост взаимных турпотоков: в 2023 году показатель вырос втрое, за 2024 год — почти на 85%, до 232,3 тыс. поездок. Планируется увеличить число рейсов между странами — полеты начнут выполнять не только две российские авиакомпании, но и вьетнамские.

Евгения Крючкова, Ханой