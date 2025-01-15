Хоккейный матч со звездами спорта не состоится на Байкале из-за сложной ледовой обстановки

Традиционный хоккейный матч с участием звезд мирового спорта в Иркутской области в этом году на поверхности озера Байкал не состоится из-за сложной ледовой обстановки. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Из-за теплой зимы и сложной ледовой обстановки на озере вынуждены изменить формат матча. На заседании организационного комитета с коллегами приняли решение провести игру между командой звезд и сборной правительства Приангарья в стационарном спортивном объекте», – отметил Кобзев.

Точное место проведения события будет известно позже. Предположительно, спортивная встреча состоится в Ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске или во Дворце спорта «Ермак» в Ангарске 28 февраля либо 1 марта.

В этом году хоккейный матч посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также участникам специальной военной операции.

В рамках события запланированы мастер-классы для детей и открытые диалоги в Иркутске и Ангарске.