Армения и США заключили договор о стратегическом партнерстве. Что это значит?

Аналогичный договор со Штатами есть у Украины. Об этом пишет газета «Ведомости».

14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами. С американской стороны в церемонии подписания участвовал госсекретарь Энтони Блинкен.

Договор включает двустороннее сотрудничество в политической сфере, в области безопасности, обороны, а также в экономической, энергетической, научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Партнерство также предполагает получение Арменией от США помощи для проведения военной и экономической реформы, но не означает прямого американского вмешательства в случае возможного конфликта.

Помимо Армении аналогичное соглашение с США из постсоветских государств имеет Украина. В начале декабря 2024-го обсуждение о заключении стратегического партнерства с США также начало правительство Молдавии. 30 ноября того же года Вашингтон приостановил действие такого соглашения с Грузией «из-за антидемократических действий» правящей в стране партии «Грузинская мечта» после принятия в закавказской республике закона об иностранных НКО «О прозрачности иностранного влияния».