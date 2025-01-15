«Аэрофлот» нарастил международные перевозки на треть в 2024 году

Авиакомпания «Аэрофлот» представила операционные итоги за 2024 год. За прошлый год перевозчик обслужил 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% превышает показатель 2023 года. Из них на внутренних рейсах было перевезено 42,6 млн человек (+12,8%), а на международных – 12,7 млн (+32,7%).

Пассажирооборот увеличился на 20,8%, предельный пассажирооборот – на 18%. Загрузка пассажирских кресел достигла 89,6%, улучшившись на 2,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Общий объем перевозок «Аэрофлота» возрос на 19,3% и составил 30,1 млн пассажиров. Пассажирооборот также продемонстрировал рост на 24,9%.

За девять месяцев 2024 года чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО составила 59,9 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 111,3 млрд рублей. Выручка авиакомпании увеличилась на 44,3% до 636,6 млрд рублей, а скорректированный показатель EBITDA – на 31,6% до 184,3 млрд рублей.12:31