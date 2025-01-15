Россия и Вьетнам договорились об увеличении числа авиарейсов

В рамках визита российской делегации во Вьетнам было достигнуто соглашение о наращивании количества авиарейсов между двумя странами, передаёт ТАСС.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помимо российских авиакомпаний, рейсы начнут выполнять и вьетнамские авиаперевозчики.

Чернышенко отметил, что для реализации этого проекта планируется введение специальных тарифов. Кроме того, стороны намерены принять дополнительные меры для стимулирования туристического обмена. Важным шагом станет подписание плана, предусматривающего увеличение товарооборота между Россией и Вьетнамом по 13 ключевым направлениям к 2030 году.



Кроме того, Россия и Вьетнам в ходе переговоров утвердили комплексный план сотрудничества до 2030 года, предусматривающий увеличение товарооборота в 2,5 раза, до $15 млрд.