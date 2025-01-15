ИНК вошла в число лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

Иркутская нефтяная компания (ИНК) стала лучшей в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс» по итогам ежегодного рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2023 год.

Лидерами рейтинга стали 18 компаний. Награды предприятиям вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Критерии оценки включали не только финансовые и производственные показатели, но и уровень социальной ответственности перед работниками и жителями области. Глава региона подчеркнул важность вклада каждой компании в общий результат, направленный на развитие области и повышение благосостояния населения.

Оценка победителей основана на комплексном анализе различных показателей: финансово-экономических, инвестиционных, кадровых и других. Экспертная комиссия включает представителей профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

Признание ИНК лидером рейтинга является результатом успешной реализации проектов, в том числе строительства Иркутского завода полимеров. Запуск предприятия позволит создать 1600 новых рабочих мест, преимущественно для местных жителей. В настоящее время на объектах ИНК уже занято более 1000 усть-кутян. Кроме того, компания возводит новый жилой микрорайон с социальной инфраструктурой: школой, детским садом, спортивным комплексом и досуговым центром. Пользоваться соцобъектами смогут все жители города.