Продовольственные бренды Иркутской области представят продукцию в Китае

Выставка «Сделано в России» пройдет в городе Шеньян.

Продовольственные бренды Иркутской области представят свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России», который пройдет с 17 по 25 января 2025 года в Китайской Народной Республике.

На выставке в Шеньяне наш регион представят два предприятия-экспортера: «Каравай» и «Сибирская торговая компания», которые презентуют хлебобулочные и кондитерские изделия.

Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минсельхоза России.

На ярмарке жители и гости Шэньяна смогут оценить продукцию более 120 производителей почти из 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести напрямую у производителей. Также на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса, на которых обсудят сотрудничество и новые проекты.

Напомним, что это уже четвертое подобное мероприятие в Китае, которое проводит Российский экспортный центр в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».