53 тыс. рублей – желаемый МРОТ для жителей Иркутска

За год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России прибавил 16,6% и достиг 22 440 рублей, однако россияне уверены, что этого недостаточно. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

В Иркутске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 53 200 руб., в сентябре 2024 года эта сумма была равна 52 200 руб., в декабре 2023 года – 41 200 руб., а в августе того же года – 40 800 руб.

По мнению москвичей, минимальный размер оплаты труда должен составлять 61 800 руб. На второй позиции расположился Хабаровск – 59 000 руб. в месяц. Третья строчка за Санкт-Петербургом – 58500 руб.