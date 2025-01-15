Беспокойство вкладчиков нарастает: Правда ли, что наши деньги под угрозой?

Андрей Костин, глава ВТБ, заявил, что заморозка вкладов в России не имеет экономического смысла, а обсуждения этой меры являются всего лишь слухами. Он сделал это заявление в ходе встречи на высшем уровне между российскими и вьетнамскими бизнесменами в Ханое.

Костин подчеркнул, что подобные разговоры ведутся уже несколько месяцев, но сама идея заморозки вкладов кажется ему абсурдной. По его словам, некоторые люди считают, что такая мера могла бы быть введена именно потому, что она выглядит нелогичной. Однако, Костин считает, что отсутствие экономической целесообразности делает введение таких мер маловероятным.

«А если нет смысла — тогда зачем это делать? Эта мера крайне непопулярная, естественно, будет в обществе. Я вообще никаких оснований не вижу и не слышал этой идеи даже от каких-то людей, способных вырабатывать идеи. Поэтому это просто на уровне слухов», – передаёт его слова РБК.

Ранее Центральный банк России также опроверг слухи о возможной заморозке вкладов, назвав эту идею абсурдной. В своем официальном Telegram-канале представители регулятора подчеркнули, что такой шаг нанесет серьезный ущерб доверию населения к банковскому сектору и дестабилизирует финансовую систему страны. Вместо этого Центробанк предлагает гражданам воспользоваться высокими ставками по вкладам, чтобы заработать на своих накоплениях. Это позволит временно снизить спрос на кредиты и сдерживать рост инфляции.

Банк России заверил, что опасения, что в какой-то момент сбережения разом выплеснутся на потребительский рынок и инфляция взлетит, беспочвенны. Банк России будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снижаются. Пока же ключевая ставка остается высокой, что делает выгодные предложения по вкладам особенно актуальными.