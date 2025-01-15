Порядок исчисления сроков давности при деприватизации поручил рассмотреть Путин

Этим займутся правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, сообщил источник, знакомый со списком поручений, и подтвердил другой собеседник, который видел это поручение.

Поручение президента должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года, говорит источник РБК. Тогда суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. КС постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно. Но в том же решении Конституционный суд затронул вопрос о деприватизационных исках прокуроров, заявив, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации. Однако эта позиция, как разъясняли юристы, не являлась четко сформулированной, а также не означала, что в дальнейшем сроки давности по деприватизационным делам не могут быть увеличены или иным образом пересмотрены.