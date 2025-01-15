Суд оштрафовал «серых» майнеров на 650 млн рублей в Иркутской области

За пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суды 2 113 исковых заявлений в отношении «серых» майнеров. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В большинстве случаев майнеры в суде аргументируют высокий расход электроэнергии работой тепловых пушек. Уверяют, что таким образом обогревают помещения. При этом, чем выше потребление электроэнергии, тем большее количество пушек используется для обоснования. Так, в материалах одного из судебных дел фигурировало помещение площадью 20 м2, в котором, по данным ответчика, располагалось 10 тепловых пушек.

Житель пояснил, что просто любит тепло.

Кроме того, некоторые сибиряки уверяют, что с помощью теплопушек просушивают после ремонта помещения или даже сушат продукты, например, мясо и рыбу для личного пользования. Отдельного внимания заслуживают майнеры, которые пытаются объяснить высокое энергопотребление в домах заботой о природе. Так, иркутянин пояснил, что круглосуточно использует бойлер для подпитки искусственного водоема дистиллированной водой.

Чтобы сэкономить на расходах и увеличить свою прибыль, «серые» майнеры размещают оборудование вне специальных площадок – в гаражах, подвалах частных домов, на балконах и платят за потребленный ресурс по льготному тарифу. Тем самым они увеличивают нагрузку на бытовые электрические сети, чем повышают риски отключений. В случаях, когда энергетикам не удавалось решить вопрос путем переговоров и убедить жителей отказаться от майнинга криптовалюты дома, приходилось подавать в суд.

– На 1 января 2025 года есть 1 348 судебных решений в пользу энергетиков, которые уже вступили в силу, еще более 400 исков находятся на рассмотрении. При этом 104 иска были оплачены до вынесения судебного решения. Мы намерены и дальше продолжать работу в этом направлении, – говорит Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».

Напомним также, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы. С 1 ноября 2024 года – это обязательное условие для получения права на ведение майнинговой деятельности. Кроме того, с 1 января 2025г. на юге Иркутской области майнинг криптовалюты запрещен. К контролю за исполнением законодательства привлечены правоохранительные органы.