Шелеховская школьница стала победительницей викторины интеллектуального онлайн-шоу «Alюментарно» РУСАЛа

Арина Машукова, ученица 10 класса школы №2 Шелехова, выиграла главный приз конкурса – VR шлем PICO 4. Викторина прошла в прямом эфире и подытожила образовательный проект для школьников «РУСАЛ фестиваль НАУКА» за 2024 год.

Фото: Анна Ягуда

В минувшем году научный фестиваль РУСАЛа состоялся в 16 городах России, где работают предприятия компании. Его посетили 36 000 детей и взрослых. В Шелехове в мероприятии приняли участие более 2000 человек.

Итоги фестиваля подвели в онлайн-шоу «Аlюментарно» в конце декабря. Зрителями прямой трансляции интеллектуальной игры стали более 5 тысяч любознательных школьников России. Участница из города Шелехов, ответив на конкурсные вопросы, набрала максимальное количество баллов и заняла 1 место.

– В нашем городе РУСАЛ проводит много интересных мероприятий для школьников и молодежи, и я с удовольствием в них всегда участвую. Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам за такой крутой проект, – Арина Машукова, победительница интеллектуального онлайн-шоу «Alюментарно» РУСАЛа.

Сегодня заслуженную награду за победу в шоу «Alюментарно» Арине Машуковой вручил директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых.– Для того, чтобы наша наука и производство развивались, нам нужны грамотные инженерные кадры. Поэтому учиться и стремиться к новым знаниям очень важно. Компания РУСАЛ многое делает для подрастающего поколения в сфере научного развития. Я очень рад, что шелеховские школьники активно принимают участие в наших мероприятиях для подрастающего поколения и показывают своими победами блестящие знания. От души поздравляю Арину, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

В основе фестивальных активностей всегда точные науки – математика, химия, физика, информатика. В свое время именно «математика» и «физика» были любимыми предметами основателя алюминиевой компании Олега Дерипаска. Он, с отличием окончивший физфак МГУ, не раз говорил, что сегодняшние выпускники физических и математических факультетов вузов составляют «костяк инженерных профессий нашей страны».