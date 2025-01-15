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Теперь пуш-уведомления от Сбера можно сделать менее формальными

Настроить тональность легко на вкладке «Уведомления».

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать пуш-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.

Для этого достаточно зайти во вкладку «Уведомления» и на открывшемся баннере нажать кнопку «Хочу попробовать». Услуга также подключается в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон».

В любой момент опцию можно отключить. Формат СМС-сообщений и рекламных уведомлений не меняется: неформальный тон доступен только в пуш-сообщениях о списаниях и зачислениях.

По умолчанию клиентам Сбера по-прежнему доступен привычный нейтральный тон уведомлений о транзакциях.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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