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Платформа «Пульс» предлагает российским работодателям оценить индекс HR-устойчивости

Высокая конкуренция за таланты и дефицит на рынке труда предъявляют новые требования к HR-функции бизнеса: чтобы добиваться реализации стратегических целей, компаниям необходимо развивать и сохранять сотрудников, повышать их эффективность. Эксперты управления консалтинга HR-платформы «Пульс» инициировали бенчмарк-исследование, цель которого — оценка интегрального индекса HR-устойчивости российского бизнеса.

Данный показатель позволяет компаниям верхнеуровнево оценивать готовность долгосрочно и конкурентоспособно реализовать HR-цикл, используя современные практики, подходы и технологии. Участники исследования смогут определить текущую зрелость HR-процессов, сравнить свои результаты с отраслевыми показателями и выявить приоритетные направления для дальнейшего совершенствования системы управления персоналом. Для участия в исследовании респондентам предлагается заполнить специальную анкету. Время, потраченное на прохождение опроса, займет не более 20 минут.

По итогам анализа участники получат:

  • полный отчет о результатах исследования в формате PDF,
  • фреймворк по работе с индексом HR-устойчивости,
  • набор ключевых HR-метрик для оценки и оптимизации текущих процессов,
  • приглашение на очную презентацию итогов исследования,
  • возможность индивидуальной консультации с экспертной командой платформы «Пульс».

Принять участие в исследовании можно до 20 января по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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