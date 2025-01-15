Самую большую школу в Иркутске достроят в этом году

Самую большую школу на 1550 мест строят на улице Ярославского в Иркутске. Сегодня готовность объекта составляет 59%. Завершить работы планируется в этом году, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новое здание будет трехэтажным, его площадь составит более 9,9 тыс. кв. метров. В школе предусмотрено размещение современных учебных классов, актового зала, спортивного зала и бассейна с душевыми и раздевалками, пищеблока, столовой, медицинского и процедурного кабинетов. Рядом со школой планируется оборудовать площадку для школьных мероприятий, а также игровую и спортивную зоны.

Возведение объекта началось в 2023 году, на стройке трудятся около 100 специалистов и 10 единиц техники. В настоящее время рабочие выполняют устройство и утепление фасада, прокладку систем отопления, вентиляции и слаботочных систем. В одном из блоков осуществляется монтаж дверей, укладка теплого пола и кладка плитки. Также устанавливаются звукоизоляционные панели в спортзале.

На строительство выделено более 3,7 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов.