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Продовольственные бренды Приангарья представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Продовольственные бренды Иркутской области представят свою продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России», который пройдет с 17 по 25 января 2025 года в китайском Шеньяне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Приангарье представят два предприятия-экспортера: АО «Каравай» и ООО «Сибирская торговая компания», которые презентуют хлебобулочные и кондитерские изделия.

Всего на ярмарке будет представлено свыше тысячи наименований товаров. Посетители смогут оценить продукцию более 120 производителей почти из 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Все, что понравится, гости смогут приобрести напрямую у производителей.

Также на площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса, на которых обсудят сотрудничество и новые проекты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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