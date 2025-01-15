Уголовное дело возбудили после взрыва и пожара в пункте Wildberries в Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в пункте выдачи товаров Wildberries в Черемхово по статье «Покушение на убийство». Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 14 января вечером мужчина в маске умышленно поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери пункта на улице Забойщика и создал препятствие для выхода из загоревшегося помещения, в котором находился менеджер.

«Возгорание было ликвидировано, и по независящим от воли злоумышленника причинам вред жизни и здоровью менеджера не был причинен», – говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, как и круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Ранее об инциденте рассказал губернатор. Из-за хлопка выбило стекло. На место были направлены оперативные службы.