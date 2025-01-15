Новую подстанцию запустили в иркутском садоводстве «Родник»

Сегодня в садоводстве «Родник» в Иркутске подключили новую подстанцию на 400 кВА. Ранее здесь из-за аварии без электричества остались почти 400 домов. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Установку и ввод в эксплуатацию провела системообразующая территориальная сетевая организация – Иркутская электросетевая компания. Ранее специалисты ИЭСК также заменили трансформатор на вышедшей из строя подстанции на 630 кВА», – пояснил глава региона.

Решение об установке новой подстанции приняли на совместном заседании рабочей группы при КЧС региона и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

По данным властей, в ближайшее время членам СНТ необходимо заключить договор с ИЭСК на техническое обслуживание электросетевого хозяйства, в том числе для возмещения сетевой организации затрат по замене трансформатора 630 кВА и установки дополнительной подстанции 400 кВА. В противном случае, в соответствии с действующим законодательством, компания оставляет за собой право демонтировать оборудование.

Трансформаторная подстанция находится в собственности СНТ, потому ее содержанием и обслуживанием должны заниматься сами жители.