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Wildberries прокомментировал взрыв в пункте выдачи заказов в Иркутской области

Взрыв и пожар произошли накануне в пункте выдачи заказов Wildberries в городе Черемхово Иркутской области. Ситуацию SIA.RU прокомментировала пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ.

«Мы выясняем обстоятельства происшествия в партнерском пункте выдачи заказов. Пострадавших нет. Повреждения затронули только вход в ПВЗ. Партнер намерен открыть пункт выдачи уже через несколько дней после проведения ремонтных работ», – пояснили агентству.

В пресс-службе также добавили, что маркетплейс проинформировал клиентов о временном закрытии ПВЗ и в случае необходимости отправит заказы пользователей на соседние пункты.

Напомним, инцидент в ПВЗ произошел вечером 14 января. Неизвестный принес неопознанный предмет и поджег его. В результате случились хлопок и пожар, было выбито стекло. Внутри находился человек. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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