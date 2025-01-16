Частные инвесторы доминируют на Мосбирже: доля в торгах акциями достигла 74% в 2024 году

На Московской бирже доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году составила 74%, что свидетельствует о значительном росте активности физических лиц на фондовом рынке. За этот же период общее количество брокерских счетов, принадлежащих частным инвесторам, увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн. Всего ими было открыто более 64,3 млн счетов, что на 12 млн больше, чем в предыдущем году.



Активность частных инвесторов также возросла: в 2024 году сделки на фондовой площадке заключили 10,2 млн человек, тогда как в 2023 году их было 7,6 млн. Кроме того, частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1,3 трлн рублей, причем 570,6 млрд рублей ушло в биржевые фонды, а 859,3 млрд рублей — в облигации (с преобладанием корпоративных облигаций над государственными и региональными).

В 2024 структура топ-10 самых популярных бумаг выглядела следующим образом:

Сбербанк-ао (доля 31% от топ-10 акций) ЛУКОЙЛ (15%) Газпром (14%) Роснефть (7%) Сбербанк-ап (7%) Сургутнефтегаз-ап (6%) Яндекс (6%) Норникель (5%) Т-Технологии (5%) Татнефть (4%)

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2024 г. увеличилось на 118 тыс., до 5,9 млн.