«Период охлаждения» при выдаче кредитов может появиться в России: главное к утру

К текущему утру стало известно, что аналитики посчитали, как изменились цены за год, для заемщиков готовят «период охлаждения», пенсии Россиян снова повысят, а в Иркутской области возбудили уголовное дело после взрыва в пункте Wildberries. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Почти на 10%

Инфляция в России в прошлом году составила 9,52%, оказавшись выше, чем ожидали в Минэкономразвития и Банке России: представители организаций прогнозировали рост цен на уровне 7-8%. Напомним, в 2023 году инфляция в России составила 7,4%.

Пенсионеры снова в плюсе

Россиянам сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% по итогам 2024 года. Проиндексируют выплаты как работающих, так и неработающих пенсионеров. То есть в феврале люди получат уже повышенные пенсии, а также ту сумму, которую не доплатили в январе.

Заемщикам дадут время на охлаждение

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении обязательного «периода охлаждения» между оформлением и получением потребительского кредита. Предполагается, что заемщики будут получать деньги не сразу: от 50 до 200 тыс. рублей – только через четыре часа, более крупные суммы – через два дня. Эти меры направлены на защиту россиян от мошенничества.

Пункт Wildberries после взрыва

В Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после хлопка и пожара в пункте выдачи заказов Wildberries в Черемхово. Сам Wildberries планирует возобновить работу своего пункта сразу после ремонта, который будет длиться несколько дней. Товары люди временно получают в соседних ПВЗ.

Самая большая школа в Иркутске

Школу на 1550 мест, которая будет самой большой в Иркутске, достроят на улице Ярославского уже в этом году. Сейчас объект готов на 59%. Новое здание будет трехэтажным, его площадь составит более 9,9 тыс. кв. метров. В школе предусмотрено размещение современных учебных классов, актового зала, спортивного зала и бассейна с душевыми и раздевалками, пищеблока, столовой, медицинского и процедурного кабинетов. Строительство обойдется более чем в 3,7 млрд рублей, которые выделили из бюджетов всех уровней.