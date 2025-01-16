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Байден заявил о зарождении в США олигархии

По словам бывшего президента Соединенных Штатов, это угроза демократии. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей», это опасная тенденция, заявил бывший президент Штатов Джо Байден в прощальном обращении к стране.

«Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием, которая буквально угрожает всей нашей демократии», – сказал Байден.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США прошли выборы 47-го президента. В гонке участвовали вице-президент Камала Харрис и миллионер Дональд Трамп. Последний забрал «колеблющийся штат» Пенсильвания, а вместе с ним и победу в голосовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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