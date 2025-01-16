Более терабайта данных передано через станцию МТС российского производства в Иркутской области

МТС проанализировала передачу интернет-трафика отечественной базовой станцией стандарта LTE с начала 2025 года. Телеком-оборудование, произведенное компанией ИРТЕЯ, запущено на сети МТС в конце декабря прошлого года в трех районах Иркутской области.

За первые 13 дней нового года отечественная базовая станция, установленная в поселке Тарма Братского района, обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 терабайта, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео.

«Большой объем трафика, который передан через новое отечественное оборудование на нашей сети, показывает важность и необходимость цифровых услуг в сельской местности. Помимо Тармы, перед Новым годом мы также запустили телеком-оборудование ИРТЕЯ в небольших населенных пунктах в Черемховском и Усольском районах. В 2025 году мы планируем запустить еще несколько базовых станций в различных районах Приангарья», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Базовые станции ИРТЕЯ разработаны и произведены в России. С прошлого года они устанавливаются в сети МТС в 37 регионах страны, включая Иркутскую область. Базовые станции поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE).