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Производственные объекты ИНК в Усть-Куте по программе промтуризма посетили более 800 человек

С момента старта программы промышленного туризма в 2021 г. на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте побывали более 2 000 человек. Из них 800 — в 2024 г.

Иркутский завод полимеров в Усть-Куте стал основным объектом программы. Экскурсии пользовались популярностью среди местных жителей, а также жителей Москвы, Уфы, Казани, Минеральных Вод, Перми и других городов. Программа ориентирована на широкую аудиторию – школьников, студентов, местных жителей, журналистов, блогеров, представителей бизнеса.

Так, в октябре 2024 г. Усть-Кут и Иркутский завод полимеров посетили потенциальные инвесторы в рамках разработки мастер-плана района, инициатором создания которого выступила ИНК, и эксперты по туризму форума-штаба «БАМ туристический». Они отметили перспективы развития туризма. В качестве ключевых точек притяжения были обозначены Иркутский завод полимеров, лечебные ресурсы, единственный железнодорожный мост через реку Лена, а также гастрономический туризм и природные достопримечательности.

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В ходе экскурсии участники знакомятся с процессом производства, мерами обеспечения экологической безопасности и перспективами трудоустройства на предприятие. Программа включает инструктаж по технике безопасности, выдачу средств индивидуальной защиты, посещение технологических установок, а также обзор вахтового поселка с его социальной инфраструктурой (столовая, спортивный зал, комната отдыха).

Успешная реализация программы подтверждается также включением экскурсионного маршрута ИНК в путеводитель по промышленному туризму Минпромторга России и присуждением компании награды в номинации «ПРОМдостояние» на II Всероссийском акселераторе за лучшую практику организации производственной экскурсии в нефтегазовой отрасли.

Подробная информация и запись на экскурсии доступны на сайте компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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