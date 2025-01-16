Розлив мазута в Черном море не повлиял на работу грузовых портов

Нефтепродукты, угль и зерно продолжает экспортироваться через Азово-Черноморский бассейн. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Ситуация с затонувшими 15 декабря 2024 года танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не повлияла на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна, сообщили участники рынка.

В порту Тамань, в непосредственной близости от которого произошла авария, отгрузки угля и серы продолжаются в «штатном режиме». По данным представителя ОТЭКО, за первые 13 дней января, по железной дороге в адрес порта доставлено почти 960 млн т угля и это рекордная отгрузка за такой период.

В пресс-службе РЖД, в свою очередь, также отметили, что происшествие в Черном море не привело к ограничению железнодорожных перевозок. Всего на первый месяц 2025 года перевозчик согласовал ОТЭКО доставку твердого топлива на уровне более 2,5 млн т. По итогам 2024 года объем перевалки на терминале превысил 12 млн т, в 2025 году она планируется уже на уровне 40 млн т.