Новости

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

Розлив мазута в Черном море не повлиял на работу грузовых портов

Нефтепродукты, угль и зерно продолжает экспортироваться через Азово-Черноморский бассейн. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Ситуация с затонувшими 15 декабря 2024 года танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не повлияла на перевалку основных номенклатур грузов в портах Азово-Черноморского бассейна, сообщили участники рынка.

В порту Тамань, в непосредственной близости от которого произошла авария, отгрузки угля и серы продолжаются в «штатном режиме». По данным представителя ОТЭКО, за первые 13 дней января, по железной дороге в адрес порта доставлено почти 960 млн т угля и это рекордная отгрузка за такой период.

В пресс-службе РЖД, в свою очередь, также отметили, что происшествие в Черном море не привело к ограничению железнодорожных перевозок. Всего на первый месяц 2025 года перевозчик согласовал ОТЭКО доставку твердого топлива на уровне более 2,5 млн т. По итогам 2024 года объем перевалки на терминале превысил 12 млн т, в 2025 году она планируется уже на уровне 40 млн т.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес